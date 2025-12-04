Comisión de Marina supervisa avances en reordenamiento del puerto de CSL

La Comisión de Marina del Congreso de la Unión informó que iniciaron los trabajos de ordenamiento y mejora de la infraestructura del puerto y la marina de Cabo San Lucas, uno de los destinos náuticos con mayor actividad turística del país. La información fue proporcionada por el diputado federal por Baja California Sur, Luis Armando Díaz, integrante de dicha comisión.

El legislador explicó que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) ya ejecuta acciones de reorganización y rehabilitación en la zona portuaria, con el objetivo de recuperar la funcionalidad, mejorar la operación marítima y atender el crecimiento de la demanda turística en Cabo San Lucas.

“Como parte de la Comisión de Marina, la Asipona se encuentra ordenando y rehabilitando la marina de Cabo San Lucas. Hemos planteado la necesidad de brindar mayor atención y recuperar el puerto y la marina por su importancia para el turismo, además de ser una fuente relevante de inversión para el gobierno federal. ”, señaló Díaz.

El diputado añadió que los trabajos avanzan de acuerdo con los objetivos establecidos y que se realizan reuniones constantes con la dirección de Asipona para supervisar los progresos en la infraestructura portuaria.

De acuerdo con cifras de Asipona, el puerto de Cabo San Lucas registró durante los primeros siete meses de 2025 un total de 161 arribos con 605 mil 763 pasajeros, consolidándose como el cuarto destino de México con mayor número de arribos de cruceros. Este resultado representa un crecimiento del 24% en arribos y de más del 36% en pasajeros en comparación con el mismo periodo de 2024.