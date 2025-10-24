Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 24 de Octubre, 2025
BCS

Aprueban comisiones municipales para indígenas, afromexicanos y diversidad sexual en BCS

Congreso de BCS aprueba comisiones municipales para indígenas, afromexicanos, diversidad sexual y pesca, fomentando inclusión y derechos humanos.
Luis Castrejón
24 octubre, 2025
Foto: Congreso BCS

El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó reformas al artículo 66 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, que buscan fortalecer la inclusión y el desarrollo local.

Las reformas establecen que los gobiernos municipales deberán contar, o adaptar las comisiones edilicias existentes, para incluir:

  • Asuntos Indígenas

  • Afromexicanos

  • Diversidad Sexual

  • Pesca y Acuicultura

Las iniciativas fueron presentadas por la diputada María Cristina Contreras Rebollo y el diputado Omar Torres Orozco, con el objetivo de garantizar los derechos de estos sectores y reconocer su relevancia en la estructura gubernamental municipal.

Durante la discusión del dictamen, Contreras Rebollo destacó: “No se trata solo de crear comisiones, sino de abrir espacios de representación y diálogo permanente”.

La creación de estas comisiones permitirá visibilizar, atender y resolver problemáticas históricamente ignoradas o minimizadas. No solo cumple mandatos legales, sino que responde a un compromiso ético y social de construir municipios más justos, equitativos e inclusivos.

Con esta aprobación, el Congreso reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

