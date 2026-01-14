Instalan Comité de Participación Ciudadana en la comunidad de La Candelaria

Con el propósito de fortalecer la organización vecinal y agilizar la atención de necesidades comunitarias, el XV Ayuntamiento de Los Cabos conformó el Comité de Participación Ciudadana en la comunidad de La Candelaria, a través de la Dirección Municipal de Organización y Participación Ciudadana.

En representación del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, encabezó la reunión. Estuvo acompañado por la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe; la directora de Organización y Participación Ciudadana, Judith Pérez Herrera; y el subdelegado de la comunidad, Christian Márquez.

Durante el encuentro, Carlos Castro Ceseña explicó que el Comité de Participación Ciudadana permite a las y los habitantes de La Candelaria organizarse de manera formal. Señaló que estos comités facilitan la canalización directa de las principales necesidades sociales, como infraestructura básica, servicios públicos, agua potable, salud, seguridad y apoyos asistenciales.

Tras una votación unánime, se eligió la mesa directiva del Comité de Participación Ciudadana, la cual quedó integrada por presidencia, secretaría, tesorería y vocalías, quienes fungirán como enlace entre la comunidad y el Ayuntamiento de Los Cabos.

Por su parte, la delegada municipal Karina de la O Uribe destacó que existen proyectos relevantes para La Candelaria. Reiteró que el presidente municipal mantiene el compromiso de impulsar el desarrollo en las zonas rurales, asegurando que ninguna comunidad quede fuera de los programas institucionales del Ayuntamiento de Los Cabos.

Finalmente, las autoridades tomaron protesta a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de La Candelaria. Asimismo, los exhortaron a integrar una agenda de trabajo con propuestas e iniciativas que permitan atender de forma prioritaria las problemáticas más urgentes de la comunidad.

