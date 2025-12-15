Revisan avances del Comité Municipal para la Protección de la Tortuga Marina en Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección de la tortuga marina en Los Cabos, el XV Ayuntamiento de Los Cabos llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité Municipal para la Protección de la Tortuga Marina, donde se revisaron avances, estrategias y programas enfocados en la conservación de esta especie y su hábitat natural.

Durante la sesión se realizó la toma de protesta de Jorge Armando López Espinoza, director general de Ecología y Medio Ambiente, quien asumió formalmente su responsabilidad como integrante del Comité Municipal para la Protección de la Tortuga Marina, refrendando su compromiso de sumarse a los trabajos institucionales en favor del medio ambiente y la protección de la tortuga marina en Los Cabos.

Como parte del orden del día, el responsable técnico biológico Gabriel Olvera presentó el informe parcial de actividades, en el que detalló los avances, acciones y resultados de los programas que actualmente se desarrollan en el municipio para la protección de la tortuga marina en Los Cabos, así como para la preservación de sus áreas de anidación.

Asimismo, se llevó a cabo la toma de protesta de Manuel Denny Guerrero Cruz, quien se incorporó formalmente a los trabajos del Comité Municipal para la Protección de la Tortuga Marina, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de conservación ambiental.

En representación del XV Ayuntamiento de Los Cabos participaron el quinto regidor José Alberto Alvarado Aragón y el contralor municipal Alejandro Fernández Briseño, quienes asistieron como parte de las acciones institucionales de protección ambiental, en el marco de la administración municipal que encabeza el alcalde Christian Agúndez Gómez.