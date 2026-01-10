Cómo activar y vincular tu CURP en números BAIT para evitar la suspensión del servicio

A partir de los nuevos lineamientos federales en telecomunicaciones, los usuarios de telefonía móvil en México, incluidos quienes cuentan con una línea BAIT, deben vincular su número de celular con la CURP y una identificación oficial para continuar con el servicio sin restricciones.

De acuerdo con disposiciones oficiales, el registro busca reducir delitos como fraudes y extorsiones, así como garantizar la correcta identificación de los titulares de las líneas móviles. El trámite es obligatorio y gratuito.

Para activar o registrar la CURP en un número BAIT, el usuario debe ingresar al portal o aplicación oficial de BAIT, capturar su CURP, el número telefónico, y adjuntar una identificación oficial vigente como INE o pasaporte. En algunos casos, el sistema puede solicitar una validación adicional de identidad. Al finalizar, se genera un folio o comprobante que confirma el registro.

Las autoridades han advertido que las líneas que no sean registradas dentro del plazo establecido podrán ser suspendidas, quedando habilitadas únicamente para llamadas de emergencia. Por ello, se recomienda a los usuarios realizar el trámite con anticipación y conservar el comprobante correspondiente.

Para mayor certeza, BAIT y las autoridades federales exhortan a los usuarios a consultar únicamente canales oficiales y evitar intermediarios que puedan poner en riesgo su información personal.

