¿Sabes que es el tecnoestrés y como afecta en tu vida?

El tecnoestrés se deriva de un desajuste entre las demandas laborales y los recursos personales, la aparición de este término surge a raíz de la pandemia, motivo por el cual las personas comenzaron a tener un manejo repentino de las tecnologías, del contenido y los cambios en los puestos de trabajo, así como de las estrategias utilizadas por las empresas.

En busca del asesoramiento adecuado relacionado a este nuevo término CPS Noticias y Tribuna de México sostuvo una entrevista con la psicóloga Argelia González Vázquez quien dio a conocer que a raíz de la obligatoriedad o del forzoso contacto a través de las tecnologías surge el estrés laboral y de él se deriva el tecnoestrés.

“Prácticamente las personas teníamos que pasar todo el día conectados, no es exagerado hablar de esto, había todavía que hacer un ajuste en cuanto hasta qué hora puedo o no recibir mensaje desde qué momento o no tengo que estar disponible, entonces todo este ajuste generó que se tuviera que adaptar nuevamente nuestras costumbres nuestros hábitos, nuestros horarios de comida, nuestros horarios de sueño y esta adaptación cuando se da de manera ineficiente forzada se transforma en estrés, el término tecnoestrés se refiere justamente a eso, a los síntomas asociados a un problema de adaptación, de una situación a otra específicamente vinculados al contacto a través de las tecnologías de la información y comunicación, entonces es un término nuevo, pero es básicamente el estrés generado por esta conexión a través de las TICS”.

De acuerdo a datos del INEGI, el 88.7% de las empresas usan computadoras, 84.6% cuenta con internet y 93.7% emplea internet de banda ancha a nivel nacional. En el caso del hogar, la encuesta nacional sobre uso de las tecnologías de la información y comunicación realizada por el INEGI, arrojó que en el estado de Baja California Sur tan solo el 55.7% de la población cuenta con una computadora en sus hogares, mientras que 56.6% tiene conectividad a una red de internet. Asimismo, el porcentaje de población en el estado que cuenta con un teléfono celular es del 83.7%.

La adicción al uso de las tecnologías puede desencadenar problemas tales como el síndrome de fatiga informativa provocado por la sobrecarga y manejo excesivo de información, o tecnoadicción compulsión incontrolable para utilizar las TIC en cualquier momento del día.

“Nos lleva también a no querer perdernos de nada, no querer desconectarnos querer estar siempre presentes y enterados, querer estar siempre dentro de este universo que nos muestra la virtualidad, pero que nos desajusta en la realidad, ósea, estoy más presente en línea que de manera valga la redundancia presencial y esto ya se ha notado que implica una compulsividad.

La compulsividad es cuando yo no puedo evitar hacer algo entonces se da este fenómeno de estar constantemente verificando que, ya que no haya notificaciones nuevas, él no puede evitar abrir una notificación nueva, esto de querer actualizar constantemente nuestra información acerca de dónde estamos, qué comemos, con quienes estamos, qué estamos pensando, que estamos haciendo, si no estoy dentro de las de las redes es como si no existiera esto ya es un desajuste eso sí, si lo consideras ya nos habla de que se ha pasado un límite se ha sobrepasado el límite y tenemos ya muy diluida la línea entre la realidad y la virtualidad”.