Cómo aliviar la resaca de fin de año: recomendaciones médicas para iniciar enero sin malestar

Las fiestas decembrinas suelen ir acompañadas de consumo excesivo de alcohol, lo que deriva al día siguiente en una resaca caracterizada por dolor de cabeza, náuseas, fatiga e incluso sensibilidad a la luz y al sonido.

Este cuadro, conocido popularmente como “cruda”, es causado por la deshidratación, el efecto de los subproductos del alcohol en el organismo y la baja de glucosa en sangre.

Especialistas en salud coinciden en que no existe una “cura milagrosa” para eliminar instantáneamente los síntomas, pero sí una serie de estrategias que ayudan a aliviarlos de forma segura y basada en evidencia.

Hidratación: la clave para aliviar y prevenir

Una de las causas principales de la resaca es la deshidratación provocada por el efecto diurético del alcohol. Beber agua entre cada trago durante las celebraciones y después de ellas ayuda a reponer líquidos y electrólitos, combatiendo síntomas como sed intensa, fatiga y dolor de cabeza.

Un consejo que se suele dar es el alternar las bebidas alcohólicas con agua, sueros o bebidas rehidratantes para evitar la resaca.

Alimentación y descanso para recuperarse mejor

Comer antes de beber proporciona una base en el estómago que ralentiza la absorción del alcohol y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, reduciendo la gravedad de la resaca.

Al día siguiente, consumir alimentos ricos en carbohidratos o con alto contenido de potasio (como plátanos o caldos) puede ayudar al organismo a restablecer sus niveles energéticos. El descanso adecuado también permite que el cuerpo procese y elimine las toxinas acumuladas.

¿Cómo controlar los malestares que vienen con la resaca?

Para dolores de cabeza y malestar general se recomienda:

La hidratación constante y los alimentos pueden aliviar. Algunos medicamentos de venta libre como ibuprofeno pueden ser útiles, pero se recomienda precaución y evitar el paracetamol si aún hay alcohol en el sistema, pues puede afectar al hígado.

De igual forma, ante la presencia de náuseas se recomienda:

Ingerir pequeñas cantidades de líquidos claros o alimentos suaves puede ayudar a asentar el estómago.

Prevención antes de la siguiente celebración

Los expertos coinciden en que la única forma 100 % eficaz de evitar una resaca es consumir alcohol con moderación o abstenerse de beber. Sin embargo, algunas estrategias que ayudan a reducir la probabilidad o intensidad de los síntomas incluyen:

Comer bien antes de beber y no tomar con el estómago vacío.

Beber agua entre tragos.

Evitar bebidas con altos niveles de congéneres (compuestos químicos que pueden intensificar la resaca).

Aunque existen numerosos “remedios de abuela” y productos comercializados que prometen curar la resaca, muchos carecen de evidencia científica sólida.

La recuperación de una resaca suele ser cuestión de tiempo, hidratación y descanso, y ninguna pastilla o truco puede sustituir estos pilares básicos de recuperación.

