Cómo descargar la boleta de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2025? Paso a paso para padres de familia

Para los padres de familia y estudiantes del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitará la consulta y descarga de las boletas de calificación del primer periodo entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre.

La consulta se podrá realizar a través del sistema en línea —el Sistema de Gestión Educativa (SiGED)—, donde los padres deberán ingresar dos datos clave: la CURP del alumno y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel. Una vez dentro, se podrá seleccionar la opción de descarga en PDF para guardar el documento en computadora, tableta o celular.

Para quienes prefieran la modalidad tradicional, las boletas también estarán disponibles en formato físico en las escuelas, donde únicamente será necesario que padres o tutores firmen para validar que han participado en la revisión de las calificaciones.

LEE MÁS: Gobierno de BCS concreta crédito de 700 millones: busca cerrar el año sin deudas y …

El anunciarlo con antelación permite a las familias organizarse y revisar el desempeño académico de los estudiantes con anticipación para tomar decisiones oportunas en su formación. Asimismo, se señala que este procedimiento facilita el acceso digital en todo el país, promoviendo la transparencia y disponibilidad de la información académica.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO