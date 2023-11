¡Que no te engañen! Aquí te decimos cómo identificar las especies de pescado correctamente

No caiga en la estafa de comprar un pescado que no es auténtico. Según el último estudio de la organización Oceana, el 42% de los restaurantes en Baja California Sur practican la sustitución de especies, lo que significa que en ocasiones no estamos consumiendo lo que pensamos pedir.

Con el propósito de educar a los consumidores sobre cómo identificar y distinguir los productos marinos correctamente para evitar engaños, CPS Noticias BCS y Tribuna de México visitaron el Mercado Madero en la capital del estado para hablar con los vendedores de pescados y mariscos.

Uno de los casos más comunes de sustitución es el del marlín. Según los comerciantes, los pescadores suelen tener permisos para su comercialización en ciertas temporadas, principalmente entre junio y octubre. Si se nos ofrece esta especie fuera de estas fechas, es motivo para cuestionar su autenticidad.

Los locatarios resaltaron la diversidad de especies locales deliciosas, nutritivas y, en algunos casos, económicas, como el cochito y la pierna. Para distinguirlos, los vendedores ofrecieron algunos consejos prácticos.

Identificar al cochito y peces pierna

Destacó que el pez pierna se distingue por alrededor de 18 espinas y un color que varía entre rosa y blanco, mientras que el cochito, más ancho y blanco, se identifica por pequeñas partes rojizas en la grasa.

“Normalmente, dejamos los filetes en la vitrina tal como son para que los clientes puedan identificarlos más fácilmente”, explicó.

Especies de jurel y cómo son

Respecto al jurel, es vital tener en cuenta que existen varias especies con ese nombre. El color de un filete fresco de jurel varía entre tonos cafés y rosados. Sin embargo, cuando es congelado, tiende a ser más oscuro, conocido como jurel de Castilla.

“Existe otra variedad conocida como jurel o jurel prieto; su carne es completamente negra, pero no tiene tanta demanda comercial debido a que la gente suele preferir los colores más claros en los filetes”, explicó.

Ingredientes dificultan reconocer qué especie es

Al acudir a un restaurante, reconocer la especie en el plato puede ser más complicado. Los sabores y las texturas pueden dificultar la identificación, especialmente cuando el pescado está cocinado. Por este motivo, el vendedor sugirió observar el color y, en el caso de pescados enteros y fritos, identificar la especie por esta característica.

“Cuando se trata comúnmente de pescados enteros y se fríen, los identificas por el color, ya que el sabor al final de cuentas será casi igual al de otras especies. Sin embargo, desafortunadamente, durante la misma preparación, con la adición de hierbas y otros ingredientes, ya no se pueden distinguir”, comentó.

Estos consejos proporcionados por los expertos buscan ayudar a los consumidores a disfrutar y apreciar la auténtica gastronomía marina de Baja California Sur.

