¿Cómo obtener el Xbox Game Pass Ultimate a meses sin intereses? Aquí te lo contamos

El Xbox Game Pass Ultimate se ha consolidado como el servicio de suscripción estrella de Microsoft para gamers en México. Por solo una cuota mensual accesible vía MSI en Mercado Libre, obtienes acceso a más de 500 juegos de alta calidad en consola Xbox, PC y la nube.

Además, incluye títulos AAA como Starfield, Forza Horizon 5 y novedades del día uno, además de multijugador online, EA Play y recompensas exclusivas.

En octubre de 2025, con la llegada de actualizaciones como el Club de Fortnite integrado, este pack es ideal para jugadores casuales y hardcore.

¿Cuál es la promoción de Xbox Game Pass en Mercado Libre?

Mercado Libre ofrece el código digital de Xbox Game Pass Ultimate 12 meses con envíos gratuitos y entrega inmediata por email.

Esta es la información clave:

Precio total: $3,169 MXN (incluye IVA).

Descuento actual: Hasta 20% vs. compra directa en Microsoft Store.

Activación: Fácil vía código en tu cuenta Xbox; válido por 12 meses + 1 mes extra si activas pagos automáticos.

Envío: Digital instantáneo, sin costos adicionales.

Comparativa de pagos a MSI: Elige tu plan ideal para Xbox Game Pass

Para ayudarte a decidir, compararemos las opciones de meses sin intereses (MSI) disponibles en Mercado Libre para que veas cuál es la mejor opción para ti:

Meses sin Intereses (MSI) Cuota Mensual Aproximada (MXN) Total Pagado (MXN) Ideal para… 12 MSI $264.08 $3,169 Gamers que quieren liquidar pronto y ahorrar en cuotas. 15 MSI $211.27 $3,169 Equilibrio perfecto: cuotas cómodas para presupuestos medios. 24 MSI $132.04 $3,169 Jugadores casuales que prefieren pagos mínimos mensuales.

No dejes pasar esta oportunidad de disfrutar el Xbox Game Pass Ultimate con la flexibilidad que ofrecen las opciones de pago. Ya sea que elijas 12, 15 o 24 MSI, tendrás acceso inmediato a un universo de juegos sin afectar tu bolsillo.