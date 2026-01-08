¿Se pueden reportar fallas de luz de la CFE por WhatsApp? Guía segura, rapida y actualizada al 2026
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha modernizado sus canales de atención para que los usuarios puedan gestionar reportes sin salir de casa. Si te encuentras sin suministro eléctrico en La Paz, Los Cabos o cualquier parte de México, el proceso digital vía la aplicación CFE Contigo es la vía más rápida y segura para generar un número de reporte.
Cabe aclarar que en muchos medios de comunicación se han difundido noticias que ofrecen falsas respuestas a la pregunta ¿Cómo se reporta la luz por WhatsApp? Incluso algunas recomiendan guardar el número telefónico +52 55 4195 7878. Sin embargo, en las redes sociales oficiales de la CFE han alertado sobre falsos números telefónicos y falsos servicios que se promueven en redes sociales o el internet.
Desde el 2022, la CFE alertó a través de sus redes sociales la existencia de usurpación de identidad y falsas noticias que circulan en redes sociales y falsos sitios web: “¡Ten cuidado! Sitios web intentan defraudarte. Nuestros CANALES OFICIALES de comunicación son el 071, la cuenta de Twitter @CFE_Contigo, la app CFE Contigo y el chatbot en t.me/CFEContigoBot. ¡NO ATENDEMOS EN OTROS NÚMEROS DE TELÉFONO, NI VÍA WHATSAPP!”.
CFE alerta sobre diversos y nuevos fraudes
En 2026, el sitio web de la CFE mantiene noticias alertando sobre estos intentos de fraudes.
“La CFE tiene un único número telefónico, el 071. Todo otro número de contacto, sobre todo supuestos canales de “atención por Whatsapp”, son falsos” se puede leer. Además, también alertan sobre otro delitos que se suelen cometer haciendo mal uso del nombre de la CFE, estos son: phishing, falsos productos de inversión a nombre de CFE, “Gestores” de la CFE (personas que se hacen pasar como representantes de la CFE en las redes sociales), descuentos o cancelaciones de adeudos con la CFE, regalos por días festivos y Rifas o concursos.
Ante estos riesgos, la CFE aclara que “no pedirá información bancaria en campañas publicitarias, ni sumas de dinero transferidas a cuentas personales bajo ningún concepto. Menos aún ofrecerá altos rendimientos o ingresos, eliminación de adeudos, ni mecanismos para exentar pagos del servicio eléctrico”.
Canales oficiales de CFE y prevención de fraudes
Además de WhatsApp, la CFE ofrece la aplicación CFE Contigo y la línea telefónica 071, disponibles las 24 horas del día. Al usar la aplicación móvil en tu celular, puedes geolocalizar tu domicilio, lo que facilita a las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad ubicar el transformador o sector afectado con mayor precisión.
Recuerda que ante cualquier anomalía en el cobro, puedes acudir a las oficinas de la PROFECO para recibir asesoría. Mantener tu recibo al corriente y conocer tu número de servicio es la mejor herramienta para una atención rápida en caso de apagones o variaciones de voltaje en tu hogar o negocio.
