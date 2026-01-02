Cómo sobrevivir la cuesta de enero: consejos prácticos para cuidar tu economía

La cuesta de enero, fenómeno económico que ocurre cada año tras las fiestas decembrinas, se caracteriza por el aumento de los precios y la acumulación de deudas derivadas de compras navideñas, reuniones familiares y promociones de fin de año. Aunque difícil de evitar, existen estrategias para aliviar el impacto financiero y comenzar el año con estabilidad económica.

Identifica y planifica tus gastos

El primer paso es conocer tus gastos fijos mensuales, incluyendo transporte, servicios, alimentos, vivienda y deudas pendientes. Tener claridad sobre estos pagos te permitirá evitar retrasos y cargos adicionales.

Elabora un presupuesto realista

Un presupuesto te ayudará a determinar cuánto dinero tienes disponible para regalos, festejos o salidas. Identificar tus gastos prioritarios evita compras impulsivas y te permite administrar mejor tu dinero durante la cuesta de enero.

Usa tarjetas de crédito de forma responsable

Aunque las promociones y meses sin intereses son atractivos, es fundamental evitar sobreendeudarse. Las tarjetas de crédito deben utilizarse como herramienta de pago y no como dinero adicional.

LEE MÁS: Navidad 2025 costó 17% más en México y presionó el gasto de las familias, adviertió

Ahorro y hábitos de consumo inteligente

Implementar pequeños cambios puede generar un ahorro significativo:

Servicios básicos: Reducir consumo de luz, agua o gas usando focos ahorradores y hábitos de consumo responsable.

Cortar gastos innecesarios: Cancelar suscripciones y servicios que no se utilizan regularmente.

Compras inteligentes: Comparar precios, revisar ofertas y consultar reseñas antes de adquirir productos.

Establece metas financieras para 2026

Definir objetivos de ahorro o inversión permite planear de manera anticipada y distribuir recursos entre liquidación de deudas y apertura de cuentas de inversión. Esto ayuda a mejorar la estabilidad económica y facilita decisiones financieras más seguras durante todo el año.

Con estos pasos, los ciudadanos pueden sobrevivir la cuesta de enero, evitar deudas mayores y construir un plan financiero sólido. La clave está en la planeación, disciplina y decisiones informadas, herramientas fundamentales para iniciar el año con el pie derecho.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO