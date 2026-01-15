Comondú actualiza su Programa Municipal de Desarrollo Urbano tras más de cuatro décadas

Comondú, BCS.– Después de más de 40 años con el mismo esquema, el municipio de Comondú tendrá un nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU). Este plan busca ordenar el crecimiento de la región y responder a las necesidades actuales de la población.

La Dirección General de Desarrollo Social, encabezada por Luis Enrique Cortés Ávila, informó que el Gobierno del Estado avaló el proceso mediante un Dictamen de Congruencia de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (SEPUIM), dirigida por la arquitecta Carolina Armenta. Con este paso, el municipio sustituye el programa que funcionaba desde principios de los años 80.

Proceso de actualización

El ayuntamiento realizó consultas públicas con la ciudadanía y revisó aspectos físicos, económicos e industriales del municipio. Gracias a ello, integró una visión más amplia y acorde con los retos actuales.

De esta manera, Comondú se convierte en el segundo municipio de Baja California Sur en renovar su PMDU. El documento será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).

Impacto y visión futura

El alcalde Roberto Pantoja Castro destacó que el nuevo plan orientará el desarrollo urbano hacia un modelo más sostenible. Además, establecerá reglas claras para el crecimiento económico e industrial y buscará mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.

La actualización del PMDU marca un cambio importante para Comondú. Durante décadas, el municipio trabajó con un marco urbano desfasado. Ahora apuesta por una planeación que responda a los desafíos de modernización y bienestar social en Baja California Sur.

