Comondú identifica presencia de grupos foráneos en hechos violento

Células criminales foráneas, detrás de hechos violentos en Comondú

El presidente municipal de Comondú, Roberto Pantoja, afirmó que los hechos delictivos recientes en Ciudad Constitución fueron provocados por grupos criminales provenientes de otros estados. Aseguró que ninguna de estas células pertenece al municipio.

Las investigaciones apuntan a personas externas

Según el alcalde, las autoridades investigaron los ataques y confirmaron que los responsables no son originarios de la comunidad. Se trata de grupos que llegaron desde fuera para atacar a personas específicas.

“Son personas que no son de aquí”, explicó Pantoja.

Corporaciones estatales ya desactivaron varias células

El edil informó que las corporaciones estatales lograron neutralizar a varios de estos grupos. Detalló que los delincuentes llegaron desde Sonora y Baja California, atraídos por la ubicación estratégica de la zona. Sin embargo, las autoridades detectaron sus movimientos a tiempo y actuaron para contenerlos.

Pantoja aseguró que no existe una red delictiva establecida en el municipio. Recalcó que los hechos recientes no están relacionados con grupos locales, sino con células externas ya identificadas.

Coordinación y vigilancia para evitar reacomodos

El presidente municipal destacó que la coordinación entre instituciones de seguridad ha sido clave para mantener el control. También señaló que el municipio reforzó la vigilancia para evitar que estos grupos se reorganicen.

Lee más: Hallan a un hombre sin vida con heridas de arma de fuego en Guerrero Negro

Llamado a la ciudadanía: reportar es clave

Finalmente, Pantoja pidió a la población que denuncie cualquier actividad sospechosa de forma anónima. Reiteró que el gobierno municipal seguirá fortaleciendo los operativos preventivos y las labores de inteligencia para proteger a las familias de Comondú