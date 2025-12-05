Comondú impulsa nuevos proyectos deportivos y celebra avance de sus atletas en los Juegos CONADE

Resultados destacados en la fase estatal

El director municipal del Deporte, Luis Castillo, reconoció el desempeño de las y los jóvenes atletas durante la fase estatal de los Juegos CONADE 2024.

El municipio inició su participación con competencias de básquetbol en Santa Rosalía y Loreto, además de béisbol y natación en La Paz. Hasta el momento, la delegación comundeña ya suma nueve medallas de oro, además de preseas de plata y bronce. Estos resultados reflejan el esfuerzo y compromiso de los deportistas locales.

Calendario de competencias

Actualmente se desarrolla la cuarta etapa con el voleibol de sala. La próxima semana, Comondú cerrará el primer bloque con el fútbol asociación en Los Cabos.

Después habrá una pausa hasta el 15 de enero, cuando iniciará el segundo bloque con disciplinas individuales como boxeo, taekwondo, esgrima y otras.

Castillo explicó que el cambio en el calendario nacional permitirá que los selectivos tengan más tiempo de preparación. Quienes resulten preseleccionados por el Estado recibirán respaldo total del Ayuntamiento, especialmente para asistir a concentraciones y entrenamientos en distintos municipios.

Nuevos proyectos deportivos para 2025

El director municipal adelantó que uno de los principales objetivos es ampliar la oferta deportiva. Este año, Comondú integró por primera vez canotaje, natación y taekwondo. Para el próximo ciclo ya se trabaja en sumar más disciplinas, entre ellas una de especial interés: la charrería.

Castillo explicó que la charrería contempla dos ramas, escaramuzas y charros. Aunque por temas de edad no se logró conformar un equipo completo, el Ayuntamiento busca realizar un selectivo estatal para detectar jóvenes con habilidades en pruebas como arreo, lazo y monta.

Además, se proyecta fortalecer disciplinas con gran potencial en la región como el surf en San Juanico. También se continuará promoviendo la participación de jóvenes de comunidades como San Carlos, López Mateos, Insurgentes, Barrancas, La Purísima y San Juanico en atletismo y otros deportes.

Llamado a la juventud comundeña

Castillo invitó a las y los jóvenes del municipio a acercarse a la Dirección del Deporte, sumarse a los selectivos y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

Reconoció que la amplia geografía de Comondú dificulta que muchos atletas entrenen diariamente en una sola sede, pero aseguró que el Ayuntamiento trabaja en alternativas para que nadie quede fuera del proceso.

“De una u otra manera vamos a darle solución a la problemática. Queremos que más jóvenes se integren y que Comondú siga creciendo en el deporte”, afirmó el director.