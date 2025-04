“No hay comparación entre Argentina y México”: Lionel Messi

Lionel Messi no dejó lugar a dudas sobre lo que piensa de la supuesta rivalidad entre las selecciones de Argentina y México. En una reciente entrevista, el astro del Inter Miami fue claro al señalar que para él, esa enemistad simplemente “no existe”.

“En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, desde cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Pero ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe, realmente. No existe una comparación entre Argentina y México”, declaró contundente.

El campeón del mundo recordó que, aunque la afición mexicana suele hacerse notar en cada partido, como ocurrió en el Estadio Lusail durante el Mundial de Qatar 2022, en ningún momento sintió que la presión fuera suficiente para preocuparlos.

“Sí que estaba brava la cancha, México lleva gente a todos lados, pero no sé si se sentían más mexicanos que argentinos”, añadió.

Messi incluso ha tenido episodios recientes donde “ninguneó” al Tricolor. Durante un amistoso entre América e Inter Miami, celebrado en enero, no dudó en recordar a los aficionados mexicanos que Argentina cuenta con tres Copas del Mundo, mientras que México sigue sin levantar una. Para muchos, una burla directa que refleja la visión del rosarino: en el panorama del futbol mundial, el equipo que hoy dirige Javier Aguirre no representa una amenaza real para la Albiceleste.