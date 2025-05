“Es complejo”, dice Sheinbaum sobre apertura de caseta del libramiento ante obras en glorieta Fonatur

Ante la petición de hoteleros y ciudadanos para que se abra o libere la caseta del libramiento de cuota en Los Cabos, con el objetivo de aligerar el tráfico provocado por las obras en la glorieta Fonatur, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la situación es “compleja”.

Durante la “mañanera del pueblo” de este lunes 26 de mayo, la mandataria fue cuestionada por un reportero local sobre la posibilidad de abrir la caseta, lo que permitiría a los automovilistas contar con una vía alterna. Sin embargo, Sheinbaum respondió que el tema implica dificultades.

“Es complejo. El pago de las casetas de Capufe ayuda al mantenimiento de las carreteras; parte de esos ingresos se va a usar para toda la Transpeninsular”, explicó la presidenta.

Agregó que los recursos generados por el cobro de cuota se destinarán a mejorar los carriles de esta carretera, que atraviesa toda la península de Baja California y que, dijo, lleva años sin recibir el mantenimiento adecuado.

No obstante, la titular del Ejecutivo no descartó la propuesta y señaló que deberá ser revisada con las autoridades competentes, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Cabe recordar que la Asociación de Hoteles de Los Cabos, en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), planteó la posibilidad de solicitar un descuento en la tarifa de dicha caseta del libramiento carretero.

“Es una preocupación que tienen los hoteles. Es la ruta de sus colaboradores, y tendrían que modificarse los horarios de sus trabajadores para que puedan llegar a tiempo al trabajo y regresar a sus casas. Estamos trabajando con las autoridades, en coordinación con ellas, para conocer las vías alternas y, sobre todo, tomar las medidas pertinentes, porque va a tomar tiempo llegar al aeropuerto y también más tiempo llegar a los hoteles”, expresaron representantes del sector hotelero en días pasados a este medio.