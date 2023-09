En memoria de Alí: compositor de BCS lanza un llamado contra el feminicidio

El feminicidio de la doctora Alí Suárez dejó una profunda huella en Baja California Sur, provocando numerosas manifestaciones en la región y generando un fuerte llamado por parte de la ciudadanía en busca de justicia. Ahora, un joven originario de Santa Rosalía, Baja California Sur, mismo lugar de origen de la doctora Suárez, ha compuesto una canción en memoria de la joven, con el propósito de destacar la problemática que prevalece en México: los feminicidios.

En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, Eduardo Meza, músico y cantautor, compartió que tuvo la oportunidad de conocer a Alí Suárez debido a que crecieron en el mismo barrio del municipio de Mulegé. Expresó su profundo pesar por la pérdida de la joven y su comprensión de la situación desde la perspectiva de ser hijo, hermano, esposo y padre.

“Primero que nada, me motivó mucho la situación en la que pasó todo esto. Ojalá que un día todo acabe, yo deseo que su familia esté teniendo mucha fuerza en estos momentos de dificultad para ellos. Principalmente, lo que más me motivó fue dar a conocer la noticia de ella, porque realmente, a veces dejamos que estos casos pasen a largo, entonces es difícil ver esa situación también y mi intención con esto, como se lo dije a su familia, no es para tomar fama, no, sino hacer conocer la noticia y que no quede olvidada, se pueda hacer algo, que en las marchas esté presente su caso, que le metan presión al gobierno y a las personas que están encargadas de la seguridad”, expresó Eduardo Meza, cantautor y compositor.