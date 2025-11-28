Zacatlán de las Manzanas se posiciona como el mejor destino para comprar esferas navideñas

Con la llegada de la temporada decembrina, Zacatlán de las Manzanas, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de Puebla, se consolida como el destino preferido de quienes buscan adquirir luces, esferas navideñas y decoración artesanal elaborada por manos locales.

Cada año, el municipio recibe a miles de visitantes que buscan calidad, tradicióny precios accesibles.

Los talleres familiares y tiendas especializadas exhiben una amplia variedad de esferas sopladas, piezas pintadas a mano, figuras decorativas y juegos de luces navideñas que llenan las calles de color.

El tradicional corredor artesanal, junto con los mercados navideños, ofrecen diseños clásicos, modernos y personalizados, convirtiéndose en un atractivo imperdible de la región.

Artesanos y comerciantes señalan que este año la demanda ha aumentado, impulsada por el turismo invernal y la búsqueda de productos hechos en México. Prestadores de servicios destacan que esta actividad fortalece la economía local y posiciona a Zacatlán como un referente navideño dentro y fuera del estado.

Además de las compras, Zacatlán ofrece una experiencia completa con sus miradores, su gastronomía típica y recorridos por el centro histórico, convirtiendo la adquisición de artículos navideños en una visita ideal para familias, parejas y viajeros.