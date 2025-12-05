¿Dónde conviene comprar un PS5 hoy? Estas son las mejores ofertas en México
Varias tiendas en línea y departamentales muestran rebajas significativas en diferentes versiones del PS5. Los precios disminuyen de forma notable en modelos digitales y en paquetes que incluyen juegos, lo que convierte estas ofertas en alternativas competitivas.
Mercado Libre, Walmart, Sam’s Club y Liverpool figuran entre los comercios que mantienen promociones verificadas. Los descuentos presentan diferencias entre modelos, aunque todos comparten una baja de precio constante que resulta favorable para consumidores en busca de una opción accesible.
¿Cuáles son las ofertas más destacadas del PS5 en México?
Diversas tiendas en México muestran rebajas que superan el promedio habitual del mercado y permiten conseguir la consola a precios mucho más competitivos. Estas opciones incluyen modelos digitales, ediciones estándar con lector y paquetes con juegos, lo que abre un abanico variado para diferentes tipos de usuarios:
|Modelo / Bundle
|Precio actual
|Tienda
|Tipo de descuento
|PS5 Slim Digital 1 TB – Mercado Libre
|$7,999 MXN
|Mercado Libre
|Precio reducido respecto al promedio nacional (≈ $10,000–$11,000)
|PS5 Slim Digital 1 TB – Amazon México
|$9,399 MXN
|Amazon México
|Precio por debajo del estándar y con garantía oficial
|PS5 Digital 1 TB + Astro Bot + GT7 – Walmart
|$9,390 MXN
|Walmart
|Bundle con dos juegos incluidos por precio de consola sola
|PS5 Slim Estándar 1 TB con lector – Sam’s Club
|$12,274.98 MXN
|Sam’s Club
|Precio por debajo del promedio del modelo con lector
|PS5 Slim Digital 1 TB + 2 juegos – Chedraui
|$11,965 MXN
|Chedraui
|Bundle con juegos incluidos a menor costo que comprar por separado
Aunque estas promociones representan rebajas considerables, conviene revisar si algunas unidades son reacondicionadas, importadas o sujetas a condiciones especiales como membresías o disponibilidad limitada. Esta verificación ayuda a garantizar que el comprador reciba exactamente el producto que espera.
