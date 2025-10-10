El mejor momento para comprar vuelos: cuándo y cómo ahorrar en tus próximos viajes
Ahorrar en boletos de avión no es cuestión de suerte, sino de saber cuándo y cómo comprar. Según distintas plataformas de viajes y estudios recientes, hay momentos del año y de la semana en los que los precios bajan de forma notable, tanto para vuelos nacionales como internacionales.
Los expertos coinciden: para los vuelos nacionales, lo ideal es comprar entre uno y tres meses antes de la fecha del viaje. En cambio, si planeas salir del país, conviene hacerlo con dos a ocho meses de anticipación.
Esto tiene una razón sencilla. Las aerolíneas ajustan sus tarifas constantemente según la demanda. Comprar con demasiada anticipación puede salir tan caro como hacerlo a última hora. Encontrar el punto medio es la clave para conseguir buenas tarifas.
Martes y miércoles: los días dorados del viajero
Aunque los precios cambian varias veces al día, los martes y miércoles suelen ser los mejores momentos para comprar. Muchas aerolíneas lanzan promociones a inicios de semana para llenar los vuelos del fin de semana siguiente.
Por el contrario, los viernes y domingos son los días más caros, ya que coinciden con las reservas de último momento y los viajes de negocios.
La madrugada, tu aliada silenciosa
No solo importa el día, también la hora. Portales como eDreams y Skyscanner coinciden en que comprar boletos entre medianoche y las seis de la mañana puede significar un ahorro considerable.
Durante esas horas hay menos tráfico en línea y, por tanto, menos competencia por los mismos asientos.
Temporada baja, precios más amables
Si tienes flexibilidad, evita viajar en temporada alta —verano, Semana Santa o diciembre—, cuando los precios se disparan. En cambio, los meses de febrero, abril, octubre y noviembre suelen tener tarifas mucho más accesibles, además de aeropuertos menos saturados.
Consejos para volar más barato
-
Activa alertas de precios en sitios como Google Flights o Skyscanner.
-
Sé flexible con tus fechas y horarios: un día o una hora de diferencia puede representar un gran ahorro.
-
Considera aeropuertos alternativos o vuelos con escala.
-
Usa modo incógnito o borra tus cookies al buscar, para evitar aumentos automáticos de precios.
Viajar cada vez cuesta más, pero con un poco de planeación y estrategia, es posible encontrar vuelos a precios mucho más bajos. La clave está en anticiparse, comparar y aprovechar el momento justo para comprar.
