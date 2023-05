No más LGBTfobia; comunidad de la diversidad sexual se manifiesta en La Paz

Con el propósito de defender sus derechos y combatir la discriminación, integrantes de la comunidad LGBT+ se manifestaron este miércoles en el malecón de La Paz, en el monumento de la Paloma. Esto, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el cual se conmemora cada 17 de mayo.

Yuma Pérez Cuevas, codirectora de La Paz es Diversa, expuso que la discriminación y la violencia es una realidad que se sigue viviendo día a día. Señaló que entre los más afectados se encuentran las infancias de la diversidad sexual, quienes en ocasiones no cuentan con el acompañamiento de su familia y sufren rechazo en el sector educativo.

Aunque enfatizó que no existe un registro oficial sobre el asunto, han tenido conocimiento de suicidios de jóvenes de la diversidad sexual y de género. En este punto, refirió que muchos de ellos están relacionados con la LGBTfobia.

Just Cherry, artista drag, dio lectura al pronunciamiento de este año. En él, se hizo hincapié en que es inaceptable que los integrantes de la comunidad sigan siendo víctimas de acoso, de tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.

“No descansaremos hasta alcanzar la libertad plena y justicia para todos, todas y todes”, fue el mensaje que enviaron a la sociedad en general.

“Yo la verdad he sufrido abuso físico, verbal. Ya hace un tiempo fui víctima de golpes, pero lastimosamente tampoco estuve como para llevar el proceso porque fueron momentos en los que yo me estaba mudando de ciudad. Entonces no pude llevar el proceso, no supe en qué terminó, pero por haber vivido esas experiencias, creo que ya es momento de erradicar, como ya dije, erradicar todos estos pensamientos, erradicar todas estas maneras de tratarnos a nosotros porque más que gays, que lesbianas, que bisexuales, que transexuales, somos personas”, compartió.