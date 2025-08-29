Comunidad náutica de Cabo San Lucas homenajea a Santiago Caamal y a la Virgen en la bahía

Tras más de dos meses de caminata desde Tixcacal Guardia, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el joven Santiago Caamal Beh llegó a Cabo San Lucas para cumplir una manda a la Virgen de Guadalupe. Su travesía, que lo llevó a recorrer cientos de kilómetros, se convirtió en una manifestación de fe que conmovió a cientos de personas en Baja California Sur.

Como muestra de reconocimiento, la comunidad náutica de Cabo San Lucas organizó un homenaje en la bahía, donde prestadores de servicios náuticos ofrecieron un recorrido a bordo de una embarcación de pesca deportiva, acompañado de la imagen de la Virgen que lo acompañó durante su camino.

Durante el recorrido, lanchas turísticas y pangas de fondo de cristal escoltaron a la Virgen peregrina, en un acto cargado de simbolismo religioso, oraciones y emotividad. El momento culminante se vivió frente al Arco de Cabo San Lucas, donde la imagen guadalupana fue levantada entre cantos y aplausos de turistas y residentes.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Santiago visiblemente conmovido al llegar a uno de los íconos naturales más representativos de Los Cabos, mientras la comunidad lo rodeaba con muestras de apoyo, fe y admiración.

“En cada lugar encontré apoyo y aliento, eso me dio fuerza para seguir adelante”, compartió Santiago, al referirse a la hospitalidad recibida a lo largo de su viaje.

Aunque no se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá en la región, el paso de Santiago Caamal por Los Cabos deja una huella profunda en la comunidad, que lo recuerda como símbolo de devoción, perseverancia y esperanza.

