Comunidad de La Playa fortalece educación con alianza de Enseña por México

Con el objetivo de reducir la inequidad educativa entre niñas, niños y jóvenes del municipio de Los Cabos, el movimiento Enseña por México consolidó durante 2025 una alianza comunitaria con el Centro Comunitario La Playa y Puerto Los Cabos, enfocada en fortalecer el aprendizaje de estudiantes que habitan en la comunidad de La Playa.

El programa inició en agosto y, en un periodo de cuatro meses, logró beneficiar a 530 estudiantes de 10 escuelas, quienes mostraron avances relevantes en su desempeño académico. De acuerdo con los primeros resultados, más del 50 por ciento de los alumnos incrementaron sus calificaciones en al menos 10 puntos, mientras que algunos registraron mejoras de hasta 50 puntos.

El director general de Enseña por México, Juan Manuel González, explicó que el impacto del programa también se mide a partir de la percepción de los propios estudiantes sobre la enseñanza recibida.

“Comenzamos a colaborar en el mes de agosto con 10 profesionales en 10 escuelas, logrando alcanzar a 530 estudiantes. Ya iniciamos las mediciones de impacto y una de ellas es la percepción que realizan los estudiantes sobre la efectividad de la enseñanza. De los 530 alumnos, más del 70 por ciento evalúan de manera positiva la enseñanza de estos profesionistas de Enseña por México”, señaló.

LEE MÁS: IMDIS capacita a personal hotelero para fortalecer la inclusión en Los Cabos

Además del refuerzo académico, la alianza incluyó actividades artísticas, comunitarias y ambientales, como la implementación de huertos escolares y comunitarios en los alrededores de los planteles, así como talleres formativos en el Centro Comunitario La Playa, con el objetivo de fortalecer el entorno educativo y social.

A nivel nacional, Enseña por México logró beneficiar durante 2025 a más de 20 mil estudiantes, contribuyendo al desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales en distintas comunidades del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO