Comunidad de La Playa alberga la final del Serial de Pesca de Orilla en BCS

La comunidad de La Playa, en San José del Cabo, se convirtió nuevamente en el escenario de la final del Serial de Pesca de Orilla en Baja California Sur, un torneo que este año celebró su 14ª edición y reunió a más de 300 pescadores de distintos puntos del municipio. El evento se ha consolidado como una tradición que combina deporte, recreación y apoyo a la comunidad.

Antonio Aripez Navarro, coordinador del serial, destacó la importancia de la pesca deportiva para la región y el impulso a las nuevas generaciones:

“Ya tenemos 14 años realizando este torneo en el estado y siempre la final la hemos hecho en la comunidad de La Playa en San José del Cabo. Todos los torneos que realiza el Serial de Pesca de Orilla de Baja California Sur son con causa; apoyamos a los niños que son el futuro de esta actividad”.

El Serial de Pesca de Orilla en Baja California Sur no solo fomenta la actividad recreativa, sino que también refuerza la identidad comunitaria, involucrando a familias y a nuevos talentos en la pesca deportiva. Aripez Navarro subrayó además la colaboración de Puerto Los Cabos, que ha apoyado el serial con patrocinios y logística:

“Puerto Los Cabos ha sido un importante apoyo para nosotros en el Serial de Pesca de Orilla, ya que siempre nos apoyan con patrocinios en el estado; sobre todo en la comunidad de La Playa, que se caracteriza por tener un importante número de pescadores”.

El torneo repartió más de 100 mil pesos en premios, incluyendo pollas por la captura de especies como sierra y jurel. El campeón del serial recibió un trofeo y 10,000 pesos adicionales, destacando la competitividad y el entusiasmo de los participantes.