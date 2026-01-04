Venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro y claman por una transición política

La noticia de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos el pasado fin de semana generó una oleada de reacciones entre la diáspora venezolana en México, donde decenas de migrantes salieron a manifestar su apoyo a lo que consideran un paso hacia la libertad y el fin de más de dos décadas de un gobierno marcado por la crisis política y económica.

En la Ciudad de México, decenas de venezolanos se congregaron en el Parque Lincoln de Polanco para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ondeando banderas y entonando el himno nacional de Venezuela. Los asistentes afirmaron que no ven el suceso como una intervención extranjera, sino como un acto de justicia para un pueblo que, dijeron, ha sufrido violaciones de derechos humanos bajo el mando de Maduro.

Estas reacciones se replicaron en otras localidades del país. En Tijuana, venezolanos residentes se reunieron en la zona Río para festejar la captura de Nicolás Maduro, mientras que en Monterrey y Veracruz migrantes expresaron esperanza de que la caída del presidente venezolano marque el inicio de una reconstrucción política y social.

Participantes en las celebraciones aseguraron que este momento representa el inicio de un proceso que podría permitir el regreso a Venezuela de muchos migrantes que se vieron obligados a abandonar su país ante la crisis. A la vez, pidieron una transición política pacífica y el respeto a las libertades fundamentales.

Contexto internacional y repercusiones

La detención de Nicolás Maduro, ocurrida durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, ha tenido impacto global y ha sido acompañada por distintos discursos políticos.

Para muchos venezolanos radicados en México, la captura de Nicolás Maduro simboliza el fin de un periodo de represión y la posibilidad de un porvenir distinto para su país. A pesar de las expresiones de alegría, también hubo llamados a mantener la unidad y a trabajar por una transición democrática que incluya la liberación de presos políticos y la reconstrucción de las instituciones venezolanas.

La atención internacional ahora se centra en cómo se desarrollará este proceso político y en las implicaciones que tendrá para Venezuela y la región, mientras la comunidad venezolana en México se mantiene atenta a los próximos pasos en una situación que continúa evolucionando.