Policías comunitarios son atacado con drones en Guerrero

En Guerrero, una incursión de policías comunitarios fue repelida con drones explosivos cuando avanzaban por comunidades de la Costa Chica, en un hecho que elevó la tensión en Guerrero sin que se reportaran víctimas. El ataque ocurrió durante una caravana que se dirigía a localidades donde presuntamente opera un grupo delictivo.

De acuerdo con información difundida por dirigentes comunitarios, cerca de 600 integrantes de organizaciones civiles armadas se desplazaban por un camino de terracería rumbo a la zona rural cuando fueron atacados con drones explosivos. Ante la agresión, los participantes descendieron de sus vehículos y realizaron disparos para neutralizar los artefactos.

Tras el ataque, los policías comunitarios se replegaron hacia Pueblo Viejo, sin que se reportaran personas lesionadas. La movilización se concentró en municipios como Ayutla y Tecoanapa, zonas donde la presencia de estos grupos ha generado preocupación por la seguridad regional.

Autoridades federales y estatales activaron un operativo preventivo con énfasis en el diálogo, desplegando fuerzas en el corredor que conecta Juan R. Escudero con comunidades como Michapa, Rancho Viejo Chautipa, La Estrella y Xalpatláhuac. El objetivo fue preservar la paz en Guerrero y evitar confrontaciones adicionales en la Costa Chica.

