Con éxito se realiza el Rally “Juventudes en Movimiento” con enfoque en la empatía

Jóvenes de La Paz participaron recientemente en el Rally “Juventudes en Movimiento”, una actividad organizada por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM). El evento reunió a 49 estudiantes de secundaria y telesecundaria, buscando fomentar la inclusión, el respeto y la convivencia entre los adolescentes. Las dinámicas se llevaron a cabo en el Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón.

Inclusión y trabajo en equipo definieron la jornada

Los participantes tenían entre 12 y 15 años de edad y se sumaron con gran entusiasmo a la jornada. Esta edición del rally destacó por incluir una modalidad incluyente, donde cada equipo contó con un integrante con discapacidad. Esta estructura fue diseñada específicamente para promover el trabajo en equipo y la empatía.

La directora del IMM, Christa González Robinson, estuvo presente durante el arranque del evento. González Robinson motivó a los jóvenes y reconoció su esfuerzo, celebrando que el desarrollo de este tipo de actividades impulsan valores, convivencia sana y disciplina fuera del entorno escolar.

Pruebas lúdicas y relevos acuáticos

Los 49 estudiantes realizaron diversas actividades físicas, dinámicas recreativas, relevos y pruebas de habilidades.

El objetivo era fortalecer los valores de solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo.

Entre las competencias más populares en las que participaron los jóvenes se encontraban twister, “100 estudiantes dijeron”, carreras de costales, trivias y relevos acuáticos.

Tras una intensa jornada de convivencia, se anunciaron los equipos ganadores. El primer lugar fue para “Gomi Locas”, un equipo de la escuela secundaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Diana Laura. El segundo puesto lo obtuvo “The Champions Team” de la Secundaria Técnica No. 20, localizada en Camino Real. El tercer lugar correspondió a “Good Star”, también de la secundaria José Vasconcelos, la cual además recibió una mención especial para el equipo “Choyeros”.