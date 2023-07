Con el PRI, ni a la esquina… ¿Ni con Xóchitl?

Nos cuentan que en Movimiento Ciudadano se mueven las aguas electorales, pero también se empezaron hacer bolas ante el llamado “fenómeno Xóchitl”. Mientras el coordinador de los senadores naranjas, Clemente Castañeda, le guiñó un ojo a la hidalguense Xóchitl Gálvez, el máximo líder del partido, Dante Delgado, cerró la posibilidad de converger con ella, con el argumento-eslogan de “con el PRI, ni a la esquina”. Lo que es cierto, nos hacen ver, es que los emecistas siguen en espera de que sus gobernadores, el de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Nuevo León, Samuel García, decidan si se van a apuntar para la grande. Entre que sí y no, nos comentan que hay quienes dentro del emecismo siguen teniendo una velita prendida para el excanciller Marcelo Ebrard; otros quieren una opción propia, otros más se inclinan por la aplicada en el Estado de México de no presentar candidatura, y ahora hay algunos que quieren abrir una rendija a sumarse a la “xochitlmanía”. De lo que no hay duda, nos aseguran, es que la decisión es de don Dante.

Éxodo de ebrardistas

Mientras la nueva canciller Alicia Bárcena está a la espera de su ratificación en el Senado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se va quedando vacía, ahora con la renuncia de Maximiliano Reyes Zúñiga como subsecretario para América Latina y El Caribe. Don Maximiliano presentó su renuncia, en acuerdo con Bárcena, para irse a la campaña de su exjefe Marcelo Ebrard y con Martha Delgado, quien inició la desbandada rumbo a 2024 con otros cuadros de SRE. Por lo pronto, nos detallan que Roberto Velasco, de los más cercanos a don Marcelo, se quedará en su cargo como jefe de la Unidad para América del Norte, al lado de la nueva jefa de la diplomacia mexicana. ¿Será?

El incierto retorno de Cabeza de Vaca

Es un hecho que entre los ocho aspirantes que se registrarán este viernes al proceso del Frente Amplio por México está el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Lo que no está claro, nos comentan, es si lo hará de manera presencial, pues el proceso también permite enviar a un representante. Los partidos de la alianza mandaron invitaciones en las que se anuncia la asistencia del polémico panista, que reside en Estados Unidos desde hace meses. Aunque no hay orden de aprehensión en su contra por las acusaciones de la FGR, don Francisco no ha puesto un pie en territorio nacional. Hoy se verá si además de animarse a alzar la mano, se anima a presentarse en persona.

¿Youtuberos colonizan Canal Once?

Poco a poco, nos cuentan, los youtuberos de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador comienzan a llegar a espacios en la televisión pública. Se trata de participaciones como invitados en el programa Operación Mamut, conducido por Fernando Rivera Calderón, Nora Huerta y Jairo Calixto Albarrán. El primero en subir a la “piedra de los sacrificios” fue Hans Salazar y después el tabasqueño Manuel Pedrero Solís. El guion que siguen es el que ya conocen: ensalzar los supuestos logros históricos de la 4T. Así la verdadera transformación del canal del Politécnico que se distinguía por sus contenidos de calidad. Como reza el título de uno de sus programas clásicos: “aquí nos tocó vivir”.