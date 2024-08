¡Otra de Ana Guevara! Conade baja beca a Alejandra Valencia, medallista olímpica en París

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara, lo volvió a hacer; este jueves se dio a conocer que le bajaron la beca a la deportista Alejandra Valencia.

A través de sus redes sociales, la arquera mexicana, que hizo historia al ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, denunció que cuando acudió a firmar documentos de su beca, se enteró que ahora recibirá menos dinero.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a Conade me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias”, señalaron