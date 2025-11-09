Conagua alerta que hará frío intenso en seis estados de México: termómetro bajará hasta los -5°C

Temperaturas gélidas son las que se esperan este fin de semana en seis estados de la República Mexicana, según los pronósticos del clima que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para las próximas horas del sábado, domingo y lunes se espera que el termómetro presente bajas temperaturas, las cuales oscilarán entre 0°C y -5°C en regiones serranas de México.

Este descenso se debe al ingreso de un nuevo frente frío, que intensificará las condiciones invernales en el norte, centro y occidente del país.

Según el informe del SMN, las temperaturas más bajas se presentarán en los siguientes estados:

Temperaturas menores a -5°C : Se esperan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango , donde el termómetro podría marcar valores extremadamente bajos, aumentando el riesgo de heladas severas.

Temperaturas de -5°C a 0°C : Afectarán las zonas serranas de Baja California , Zacatecas , Estado de México y Puebla , con posibles nevadas aisladas en altitudes elevadas.

Además, se pronostican temperaturas de 0°C a 5°C en las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones de la CNPC ante las temperaturas gélidas en México

Ante este panorama de bajas temperaturas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) ha activado alertas preventivas y emite las siguientes recomendaciones para la población de los estados donde el frío intenso representará un riesgo para la salud este fin de semana:

Abrígate adecuadamente y protege a los vulnerables : Niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos son los más expuestos. Con la llegada de los frentes fríos, proteger la salud de niñas, niños y personas mayores es esencial. Evita los cambios bruscos de temperatura y procura mantener los espacios cálidos y ventilados. Cuidarnos es tarea de todas y todos.

Evita riesgos por intoxicación : No utilices anafres, braseros o calefactores en espacios cerrados, ya que pueden causar intoxicación por monóxido de carbono, un peligro silencioso que ha provocado incidentes fatales en temporadas anteriores.

Cuida a tus mascotas : Durante la temporada de frío, tus mascotas también necesitan cuidados. Mantenlas abrigadas, evita que duerman a la intemperie y dales alimento suficiente para conservar su energía.

Autoridades locales en los estados afectados, como Chihuahua, Durango, Baja California, Zacatecas, Estado de México y Puebla, han habilitado refugios temporales y recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales.

Se insta a la población a reportar emergencias al 911 y a evitar exponerse innecesariamente al exterior durante las horas de mayor enfriamiento.