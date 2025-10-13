Conagua afirma que emitió alertas previas por lluvias intensas; mandatarios reaccionan

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura que sí emitió oportunamente los avisos sobre las fuertes lluvias que han abatido al menos cinco estados del país. En su versión, los pronósticos y alertas habrían sido comunicados con antelación suficiente, aunque la eficacia en la respuesta recae en las autoridades estatales y municipales.

Desde Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se han reportado más de 60 fallecidos. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que no había indicadores meteorológicos que ayudaran a prevenir la situación, aun cuando Conagua había dado aviso en sus plataformas.

Asimismo, Mónica Jiménez, subgerente del SMN, indicó que emitió aviso a los gobernadores señalando que las precipitaciones se extenderían por 96 horas, con el finde que dieran aviso a los habitantes. Por su parte, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, dijo que el aviso de Conagua llegó, “pero no se tradujo en acciones eficientes. Es insuficiente comunicar si no se movilizan recursos al nivel estatal”, advirtió.

Mientras en Puebla, la administración local reportó deslaves y cortes de energía pese a contar con el aviso; en Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca atribuyó la magnitud de los daños a fallas locales en mantenimiento de drenajes más que a la veracidad de los pronósticos.

No obstante, autoridades locales y algunos ciudadanos han cuestionado la eficacia de dichos avisos, al señalar que en ciertos territorios no se observó una coordinación efectiva para mitigar inundaciones o deslaves. En respuesta, Conagua insistió en que su responsabilidad radica en alertar y emitir pronósticos; la implementación corresponde a cada estado y municipio, con apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.