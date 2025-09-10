Conagua anticipa 48 frentes fríos: así impactará la temporada 2025-2026 en México

La temporada de frentes fríos 2025-2026 en México ya comenzó y traerá consigo 48 sistemas frontales, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los frentes fríos se presentarán de la siguiente manera:

Septiembre: 5

Octubre: 5

Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3 LEER MÁS: Lluvias con tormentas eléctricas en Baja California Sur HOY 10 de septiembre



Primeros efectos: lluvias y vientos

En este inicio de temporada, el frente frío número 2 mantiene lluvias intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de chubascos en Coahuila y Nuevo León.

De manera paralela, el frente frío número 3 impacta en Baja California, con vientos de hasta 60 km/h y un descenso de temperaturas en el noroeste del país.

¿Un invierno menos frío?

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que durante los próximos meses se esperan temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados Celsius por encima del promedio en la mayor parte del país. Solo la Sierra Madre Occidental mantendría noches más frías por su altitud.

Según el especialista, esta tendencia se ha repetido en los últimos inviernos como efecto del calentamiento global.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las bajas temperaturas, lluvias intensas y vientos fuertes.

El SMN actualizará diariamente los pronósticos, por lo que se recomienda consultar sus plataformas oficiales.