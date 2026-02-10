Conagua clausura dos tomas ilegales de agua en Cabo San Lucas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la clausura temporal de dos tomas ilegales de agua localizadas en el acuífero de Cabo San Lucas, luego de detectar que operaban sin acreditar la legalidad en la extracción y aprovechamiento del recurso hídrico.

De acuerdo con la autoridad federal, las acciones derivaron de dos visitas de inspección, en las que se constató que ambos aprovechamientos realizaban extracciones promedio de 16 litros por segundo cada uno, volumen con el que se abastecían alrededor de 120 pipas diarias, lo que representa aproximadamente 8 mil 400 metros cúbicos de agua por semana.

Uno de los puntos detectados generó especial preocupación, ya que se encontraba conectado directamente al Acueducto III, infraestructura considerada la principal fuente de suministro de agua potable para el municipio de Los Cabos, lo que impactaba de forma directa en la distribución del servicio para la población.

Conagua advirtió que estas extracciones irregulares se presentan en un contexto crítico, pues el acuífero de Cabo San Lucas registra un déficit anual de 24 millones de metros cúbicos, situación que refleja una condición de sobreexplotación y limita la disponibilidad del recurso a mediano y largo plazo.

La dependencia señaló que la operación ilegal de tomas de agua agrava la problemática hídrica de la región, por lo que reiteró que continuará con labores de vigilancia, inspección y aplicación de medidas urgentes para frenar el uso indebido del recurso.

Finalmente, Conagua subrayó que estas acciones buscan proteger el derecho humano al agua, especialmente en zonas con alta presión sobre los acuíferos, y garantizar que el uso del recurso se realice de manera legal, ordenada y priorizando a la población.

