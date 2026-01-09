Docente del Conalep lleva la educación mexicana a la India en programa académico internacional

La proyección internacional de la educación técnica mexicana suma un nuevo capítulo con la participación de una docente del Conalep en un programa académico de alto nivel en la India. Zamish Gabriela Patiño Morales, profesora del plantel Conalep Parral, fue seleccionada para representar a México en una estancia de formación especializada que reúne a docentes de distintos continentes, en un contexto de cooperación educativa global.

La selección de la docente se dio en el marco del Programa de Cooperación Técnica y Económica y con el respaldo de la política exterior mexicana orientada al intercambio de conocimiento. La participación forma parte de una estrategia que busca fortalecer la innovación educativa y la actualización docente mediante experiencias internacionales que impacten directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en México.

El programa académico se desarrolla del 6 de enero al 16 de febrero de 2026 y está enfocado en áreas clave como la lingüística, la literatura y la cultura. Estos ejes formativos permiten ampliar la visión pedagógica de los participantes y promover una reflexión crítica sobre los métodos educativos en contextos multiculturales, un componente cada vez más relevante en la formación técnica y profesional.

La dimensión internacional del curso se refleja en la participación de 59 docentes provenientes de 30 países, lo que convierte al encuentro en un espacio de diálogo intercultural y transferencia de buenas prácticas. La sede es la English and Foreign Languages University, en la ciudad de Hyderabad, una institución reconocida por su enfoque en lenguas extranjeras y estudios humanísticos.

La presencia de Zamish Gabriela Patiño Morales adquiere especial relevancia al ser la única representante mexicana en esta edición. Su participación no solo posiciona al Conalep en un escenario académico internacional, sino que también visibiliza el nivel y la preparación del personal docente del subsistema de educación técnica en México.

La trayectoria profesional de la docente respalda su selección. Desde 2015 forma parte del Conalep Parral, donde imparte las asignaturas de Inglés y de la carrera de Expresión Gráfica Digital. Su experiencia internacional incluye una estancia académica previa en la Universidad Estatal de Arizona, lo que ha fortalecido su perfil pedagógico y su capacidad para integrar enfoques globales en el aula.

Desde la perspectiva institucional, la participación de la docente representa un reconocimiento al trabajo académico que se realiza en los planteles del Conalep. Autoridades educativas han destacado que este tipo de intercambios contribuyen a elevar la calidad educativa, fortalecer la formación de los estudiantes y consolidar la presencia del subsistema en redes internacionales de cooperación.

El impacto de esta experiencia trasciende el ámbito individual y se proyecta hacia la comunidad educativa. El conocimiento adquirido durante la estancia en la India permitirá enriquecer las prácticas docentes, actualizar contenidos y fomentar una visión más amplia de la educación técnica, alineada con los retos de un entorno cada vez más globalizado.

