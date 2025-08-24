Se registra conato de violencia durante las Fiestas Tradicionales Las Veredas

La celebración de las Fiestas Tradicionales Las Veredas 2025, que se llevan a cabo del 19 al 24 de agosto en San José del Cabo, se vio empañada el sábado 23 por un conato de violencia durante el concierto de clausura.

El evento musical contó con la participación del grupo La Tercera Generación y el conjunto El Compa Woody y su Acción Inmediata, que amenizaron el baile en la cancha de usos múltiples de la colonia Las Veredas, ubicada en las calles Palo Verde y Huatamote.

Sin embargo, en medio del concierto y el ambiente festivo, un grupo de jóvenes comenzó a intercambiar golpes, lo que derivó en una pelea campal que fue captada en video y difundida a través de redes sociales. Testigos mencionan que el consumo de alcohol pudo haber influido en el estallido de la violencia, aunque hasta el momento se desconoce la causa exacta del conflicto.

Las autoridades de seguridad pública no han emitido información oficial sobre detenciones ni reportes de personas lesionadas de gravedad en relación con el incidente.

Este episodio ha generado preocupación entre los asistentes y la comunidad, que esperaba disfrutar de un cierre pacífico de las festividades, que tienen como objetivo promover la cultura y la convivencia familiar en la zona.

