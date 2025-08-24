Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 24 de Agosto, 2025
Seguridad

Se registra conato de violencia durante las Fiestas Tradicionales Las Veredas

Conato de violencia en Fiestas Las Veredas 2025 durante el concierto de La Tercera Generación y El Compa Woody; autoridades no reportan heridos graves.
Luis Castrejón
24 agosto, 2025
Foto: Redes Sociales

 La celebración de las Fiestas Tradicionales Las Veredas 2025, que se llevan a cabo del 19 al 24 de agosto en San José del Cabo, se vio empañada el sábado 23 por un conato de violencia durante el concierto de clausura.

El evento musical contó con la participación del grupo La Tercera Generación y el conjunto El Compa Woody y su Acción Inmediata, que amenizaron el baile en la cancha de usos múltiples de la colonia Las Veredas, ubicada en las calles Palo Verde y Huatamote.

Sin embargo, en medio del concierto y el ambiente festivo, un grupo de jóvenes comenzó a intercambiar golpes, lo que derivó en una pelea campal que fue captada en video y difundida a través de redes sociales. Testigos mencionan que el consumo de alcohol pudo haber influido en el estallido de la violencia, aunque hasta el momento se desconoce la causa exacta del conflicto.

Las autoridades de seguridad pública no han emitido información oficial sobre detenciones ni reportes de personas lesionadas de gravedad en relación con el incidente.

Este episodio ha generado preocupación entre los asistentes y la comunidad, que esperaba disfrutar de un cierre pacífico de las festividades, que tienen como objetivo promover la cultura y la convivencia familiar en la zona.

