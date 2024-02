Opacidad rodea la concesión del Centro de Convenciones de Los Cabos

El gobierno estatal concesionó el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos a una empresa privada. Sin embargo, no se han brindado detalles sobre quién operará el inmueble ni cómo se llevará a cabo la gestión.

Carlos Castro, representante del gobierno estatal en el municipio cabeño, informó que la empresa ganadora de la licitación para operar el moderno centro tiene experiencia en la organización de eventos estratégicos, artísticos, culturales y grupales. Sin embargo, no proporcionó el nombre de la empresa, indicando que esa información la tiene la subsecretaría de finanzas. Señaló que el inmueble ya está bajo el resguardo de la empresa concesionaria y se espera que comiencen los trabajos de rehabilitación próximamente.

“El nombre a detalle no lo tengo, pero ya está concesionado o arrendado se podría decir, a una empresa que realiza eventos estratégicos, artísticos, culturales y grupales, buscando promover el destino desde ese concepto de turismo de convenciones, presentaciones de artistas y otro tipo de actividades que se van a dar. Toda esa información está perfectamente bien detallada en la subsecretaría, como es una información realmente reciente; ya se tomó posesión del lugar, existe seguridad ya que antes teníamos problemas con el robo de cableado”.

El gobierno estatal indicó que la operación del recinto por parte de la empresa ganadora de la licitación no excederá el periodo de gobierno vigente. Según Carlos Castro, los ingresos generados por el inmueble serán destinados a obras públicas.

“El detalle no lo conozco, habrá que consultar la información con la subsecretaría de finanzas. Entiendo que el periodo debe ser no mayor al tiempo que está la vigencia del gobierno. Lo que se planteó en un principio al menos en ese momento está descartado, ahora toda decisión, toda actividad, todo cálculo está programado a este proyecto de arrendamiento; lo que se genere de recurso aprovecharlo en bien de la comunidad. Esa es la visión del gobernador, no darle muchas vueltas al asunto”.