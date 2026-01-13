BTS en México: Guía definitiva para comprar tus boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

La agrupación surcoreana BTS confirmó tres fechas de conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2026, programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La alta demanda para ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook proyecta un proceso de venta intenso, por lo que conocer cómo comprar boletos para BTS será clave para los seguidores del grupo.

Aunque los shows se realizarán hasta mayo, tal como sucedió con otros conciertos muy esperados en el Estadio GNP Seguros, como los de Shakira y Bad Bunny, la preventa y venta de boletos para BTS comenzará muy pronto.

La inscripción, con tu número de ARMY Membership, está disponible desde este martes 13 de enero hasta el domingo 18 de enero, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Calendario de venta de boletos para BTS

Preventa exclusiva ARMY

Fecha: 22 de enero de 2026

Hora: Desde las 9:00 a.m.

Dónde: Sitio oficial de Ticketmaster México

Requisito: Registro previo con tu ARMY Membership activa, a través de la plataforma Weverse (registro entre 13 y 18 de enero).

Venta general

Fecha: 24 de enero de 2026

Hora: Desde las 9:00 a.m.

Dónde: Ticketmaster.com.mx

No se ha anunciado prioridad para tarjetas bancarias; todos los interesados podrán intentar la compra general

Pasos para comprar tus boletos para BTS

Crea o accede a tu cuenta en Ticketmaster México. Asegura que el correo de tu ARMY Membership coincida con tu cuenta de Ticketmaster. Es indispensable para acceder a la preventa. Conéctate antes de las 9:00 a.m. del 22 de enero si participarás en la preventa. Mantente en la fila virtual sin refrescar la página una vez comenzada la venta. Elige la cantidad de boletos y ubicación deseada. Completa la compra con tus datos de pago y confirma tu orden.

Consejos para maximizar tus posibilidades

Tener tu cuenta Ticketmaster actualizada con método de pago guardado te ahorrará tiempo al momento de confirmar la compra.

El registro a la preventa no garantiza boletos, pero sí acceso anticipado para intentar

