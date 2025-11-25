Concierto de Los Apson encabeza el inicio de actividades decembrinas en Baja California Sur

El Gobierno del Estado y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) anunciaron que el próximo 2 de diciembre a las 6:00 de la tarde, la explanada del Palacio de Gobierno será sede del Encendido Oficial de Luces Navideñas, evento que contará con la presentación estelar del legendario grupo “Los Apson”.

La invitación es abierta a todas las familias sudcalifornianas para disfrutar de una tarde de música en vivo y el arranque formal de las actividades decembrinas.

El Instituto destacó que Los Apson representan una parte invaluable del patrimonio musical del país, por lo que su presentación dará un carácter especial al inicio de la temporada navideña.

Además del magno concierto, el ISC confirmó una extensa programación cultural que incluye festivales, exposiciones, actividades comunitarias, promoción de talentos jóvenes y apoyo enfocado a mujeres creadoras.

El ISC reiteró que durante el año se destinaron recursos sin precedentes para impulsar el trabajo artístico de mujeres y jóvenes.

Entre los apoyos otorgados destacan:

31 proyectos de arte comunitario encabezados por mujeres

13 proyectos de artes escénicas

4 proyectos de estudiantes de secundaria como nuevos talentos

9 becas para chicas en disciplinas artísticas

La coordinación con el Instituto de las Mujeres fue clave para transparentar y ampliar el alcance de estos apoyos, subrayó la dependencia.

El Instituto informó sobre la realización de ciclos de cine vinculados al Orgullo Cultural, actividades conjuntas con el Teletón, visitas de comunidades infantiles, proyectos con población originaria y acciones educativas que fortalecen la inclusión cultural.

El ISC anunció que avanza la creación de un espacio de productores locales en Comondú, similar a la tienda de artesanos ubicada en el Antiguo Palacio Municipal de La Paz.



