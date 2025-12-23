Concierto en CDMX para recibir 2026: estos son los artistas, DJs y horarios

La Ciudad de México se prepara para un concierto gratuito el próximo 31 de diciembre, en el marco de la celebración de fin de año 2026, con una fiesta electrónica de gran formato en Paseo de la Reforma que reunirá a talento nacional e internacional y que se extenderá de la tarde hasta la madrugada del 1 de enero.

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, confirmó la participación de diversos DJs y artistas que encabezarán el concierto de cierre de año en Reforma, cuya música estará centrada en la electrónica y sus fusiones. Entre los nombres anunciados destacan:

MGMT (DJ Set) – Estados Unidos

Arca (DJ Set) – Venezuela

Ramiro Puente – México

VEL – Francia y Marruecos

Jehnny Beth – Francia

3BALLMTY – México

Mariana BO – México

Kavinsky (Live) – Francia

La programación del concierto contempla una mezcla de sonidos que van desde el synthwave y electro-pop hasta propuestas contemporáneas con influencias urbanas y de fusión electrónica.

Lugar, horarios y detalles del evento

El concierto de fin de año iniciará a las 18:00 horas del 31 de diciembre sobre Paseo de la Reforma y se extenderá hasta aproximadamente las 02:00 horas del 1 de enero de 2026, ofreciendo alrededor de ocho horas continuas de música y espectáculo.

La escena principal se instalará cerca del Ángel de la Independencia, con múltiples espacios de sonido y actividades, entre juegos de luces, efectos láser y ambiente tipo rave que convertirán esa avenida en una pista de baile al aire libre.

Este concierto forma parte de una programación más amplia de fin de año en la capital, que integra también actividades culturales en el Zócalo, bajo el programa “Luces de Navidad 2025-2026”, donde se han ofrecido decenas de presentaciones musicales y actos artísticos desde mediados de diciembre.

Las autoridades capitalinas han enfatizado que el concierto y la fiesta electrónica en Reforma son gratuitos y abiertos al público, con medidas de seguridad reforzadas para garantizar un ambiente adecuado para asistentes de todas las edades.

Con esta celebración, la Ciudad de México busca consolidar su oferta cultural y musical durante el cierre de año, promoviendo el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario y artístico.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.