Concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX: fecha, hora y demás detalles del evento gratuito

Como imperdible ha sido catalogado el espectáculo musical que Majo Aguilar ofrecerá de forma gratuita en noviembre próximo en el corazón de la Ciudad de México (CDMX).

La talentosa cantante de mariachi, Majo Aguilar, quien es nieta de nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se presentará en un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX como parte del Segundo Congreso Mundial del Mariachi.

Este concierto promete una noche llena de emociones, con su voz única fusionando tradición y modernidad, atrayendo a miles de fans que buscan experiencias musicales auténticas en 2025.

El esperado concierto de Majo Aguilar está programado para el domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 17:30 horas, en la icónica Plaza de la Constitución (Zócalo de la CDMX).

“Los espero con toda la emoción del mundo para que gocemos y cantemos… ¡Estoy muy feliz!”, expresó la cantante en un anuncio reciente, generando un revuelo en redes sociales entre sus seguidores.

En cuanto al resto del elenco artístico del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, además de Majo Aguilar se integrará a una cartelera estelar con agrupaciones como Mariachi Oro de América, Mariachi México de Pepe Villa, Internacional Mariachi Puebla y Mariachi Corona, prometiendo un repertorio que mezcle clásicos tradicionales con toques contemporáneos.

El evento también contará con la dirección musical de Martín Urieta, garantizando una producción de alto nivel.

¿Quién es Majo Aguilar?

María José Aguilar Carrillo, nombre real de Majo Aguilar, es una de las voces más frescas y potentes del género mariachi contemporáneo.

Majo Aguilar es nieta de Antonio Aguilar y sobrina de Pepe Aguilar, por ende, si eres de las personas que le han preguntado a Google ¿Qué parentesco tienen Ángela Aguilar y Majo Aguilar? La respuesta es que “son primas hermanas“, como se dice en México.

La integrante de la llamada “Dinastía Aguilar” ha forjado su propio camino con sencillos como “No Me Arrepiento” y “Perdóname”, que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales.