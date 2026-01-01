Conciertos 2026 en CDMX: fechas, artistas confirmados y lugares imperdibles

La Ciudad de México se perfila como uno de los epicentros musicales del 2026, con una agenda de conciertos que combina regresos de bandas legendarias, giras internacionales y presentaciones muy esperadas por los fans de diversos géneros. Hasta ahora, múltiples fechas y artistas han sido confirmados para presentarse en recintos emblemáticos como el Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional y la Plaza de Toros México.

Entre los conciertos más esperados en CDMX destaca My Chemical Romance, que ofrecerá dos fechas el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira de reunión, un acontecimiento que ha generado gran expectativa entre fans del rock alternativo.

El rapero Ye (Kanye West) llegará a la Plaza de Toros México con dos shows el 30 y 31 de enero, en un arranque de año que ya ha captado la atención de la escena urbana.

La música pop internacional también tendrá participación estelar: Doja Cat se presentará el 18 de febrero en el Palacio de los Deportes, mientras que Kali Uchis cerrará su gira en ese mismo recinto el 25 de febrero.

Marzo será un mes vibrante con The Smashing Pumpkins y Lenny Kravitz el 14 y 15 de marzo respectivamente en el Estadio GNP Seguros, además de conciertos de Nothing But Thieves el 31 de marzo en el Pabellón Oeste.

La capital también espera festivales y eventos multitudinarios, como el Vive Latino 2026 en marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reuniendo a grandes figuras del rock y la música alternativa.

El rock clásico tendrá su espacio con AC/DC el 7 de abril en el Estadio GNP Seguros, así como presentaciones de Soda Stereo Ecos el 14 de abril en el Palacio de los Deportes.

Artistas urbanos y pop modernos también figuran en el calendario: The Weeknd ofrecerá tres conciertos el 20, 21 y 22 de abril en el Estadio GNP Seguros, y J Balvin regresará con fechas en mayo en el Palacio de los Deportes.

Además, se esperan shows de Iron Maiden el 2 de octubre y Deep Purple el 19 de diciembre, cerrando un año musical de gran envergadura en la capital mexicana.

Con una mezcla de géneros y artistas de diferentes generaciones, 2026 promete ser un año histórico para la música en vivo en México, consolidando a Ciudad de México como una de las paradas más importantes en las giras globales.

