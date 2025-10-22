Concluye bacheo en Cabo San Lucas tras reparación de fugas

El director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas Los Cabos), Ramón Rubio Apodaca, informó que avanzan los trabajos de bacheo y rehabilitación vial en distintas zonas del municipio, como parte de las acciones de reparación de calles afectadas por obras hidráulicas y mantenimiento urbano.

De acuerdo con el funcionario, las labores en el primer cuadro de Cabo San Lucas ya se encuentran concluidas, incluyendo la calle Zacatal, donde se atendieron los baches generados tras recientes intervenciones en la red de agua potable.

“Todo el primer cuadro de la ciudad de Cabo San Lucas ya lo terminamos; los baches de la calle Zacatal ya los concluimos. En el caso de la calle Ernesto Arámburo vamos a comenzar las labores de bacheo, y ahorita vamos a estar trabajando en la parte del Centro Histórico en San José del Cabo”, señaló Rubio Apodaca.

LEE MÁS: Supervisa delegada de Cabo San Lucas labores de recolección de basura en colonia Fundadores

Próximas acciones en San José del Cabo

El titular de Oomsapas Los Cabos adelantó que en los próximos días se iniciarán los trabajos de bacheo en la calle Ernesto Arámburo, además de labores de rehabilitación en el Centro Histórico de San José del Cabo, continuando con el programa municipal de mejoramiento de vialidades.

El bacheo posterior a la reparación de fugas se complementa con el programa “Caza Baches”, una estrategia que busca mejorar las vialidades del municipio que resultaron afectadas por fenómenos hidrometeorológicos recientes, como Lorena y Raymond.