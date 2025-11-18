Concluye quinta Jornada de Valoración con Neuropediatra del IMDIS Los Cabos

Última jornada del año en Cabo San Lucas

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (IMDIS), concluyó la quinta y última Jornada de Valoración con Neuropediatra del año.

Los días 15 y 16 de noviembre se atendió a 45 niñas y niños en el Centro de Inclusión y Desarrollo (CID) de Cabo San Lucas.

Importancia de la detección temprana

El neuropediatría Carlos Montes La Huerta, especialista en trastornos del neurodesarrollo, estuvo a cargo de las valoraciones.

El médico explicó que la detección temprana permite establecer planes de tratamiento oportunos. De esta manera, se fortalece el desarrollo integral de los pacientes y se mejora su calidad de vida desde las primeras etapas.

El director general de IMDIS, Fernando Altamirano Valdez, agradeció el apoyo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez. Señaló que este respaldo ha permitido impulsar servicios médicos especializados y gratuitos.

“En 2025 evaluamos a más de 230 niñas y niños. Atendimos todas las solicitudes y brindamos valoraciones sin costo para las familias que más lo necesitan”, comentó.

Invitación a las familias

Finalmente, Altamirano invitó a madres, padres y tutores a acercarse al instituto. Por ello, recordó que el IMDIS ofrece programas y servicios gratuitos en apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.

En consecuencia, reiteró el compromiso de seguir construyendo una comunidad más inclusiva, con mayores oportunidades para todas y todos.