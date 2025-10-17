Concluye registro de aspirantes al Premio Estatal del Deporte 2025 en Baja California Sur

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) concluyó el periodo de recepción de candidaturas para el Premio Estatal del Deporte 2025, galardón que reconoce la trayectoria, el esfuerzo y los logros de quienes impulsan el desarrollo deportivo en Baja California Sur.

En esta edición se registraron 14 postulaciones, entre ellas 11 atletas, dos entrenadores y un candidato en la categoría de Fomento, Protección o Impulso de la Práctica de los Deportes, informó la dependencia estatal.

Entre las y los deportistas aspirantes destacan Nabienka García Bareño Domínguez, Edgar Verdugo Osuna y Leonardo León Parra en ciclismo; Mía Quintero Orozco, Glenda Inzunza Cabrera y Víctor Acevedo Paredes en natación artística; Cynthia Moreno Balderrama y Jesús Agúndez Mora en clavados; Gissel Rodríguez Cervantes en halterofilia; Víctor Baena Martínez en Wushu Sanda (boxeo chino) y Gian Pierre Geraldo Madrid en paratletismo.

En el rubro de entrenadores, participan Yohandy Núñez Vázquez (clavados) y Fernanda Espinosa Sánchez (halterofilia). Mientras que, en la categoría de Fomento, Protección o Impulso de la Práctica de los Deportes, figura Rafael Paredes Argumaniz (triatlón), integrante del grupo Minirunners.

El Premio Estatal del Deporte 2025 contempla una bolsa total de 110 mil pesos y una medalla conmemorativa. Este reconocimiento podrá entregarse a una sola persona o dividirse entre varios ganadores, según lo determine el jurado calificador.

De acuerdo con la convocatoria, los ganadores de ediciones anteriores solo podrán recibir una mención honorífica en caso de ser nuevamente seleccionados.

El próximo 20 de octubre, en la Sala de Deportistas del INSUDE, se realizará la designación del jurado, integrado por tres representantes de medios de comunicación, dos asociaciones deportivas, un deportista, un entrenador y tres autoridades del ámbito deportivo.

Posteriormente, el jurado llevará a cabo la votación para definir a las y los ganadores, quienes recibirán el premio el 20 de noviembre, durante los festejos por el Aniversario de la Revolución Mexicana.