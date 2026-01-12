Concluye con éxito el Torneo de Pesca Deportiva Wahoo Classic Internacional 2026

La Marina de Puerto Los Cabos fue el punto de partida del Torneo de Pesca Deportiva Wahoo Classic Internacional 2026, evento realizado el pasado 11 de enero y dedicado a la memoria de Pablo Sánchez Navarro, reconocido impulsor de la pesca deportiva en Baja California Sur.

La competencia reunió a pescadores locales y visitantes, consolidándose como un torneo que fortalece la tradición pesquera y el turismo deportivo en el municipio de Los Cabos. Durante el disparo de salida participaron 31 embarcaciones, que zarparon en busca de los mejores ejemplares para competir por una bolsa de premios de un millón de pesos, posicionando al certamen como uno de los más relevantes a nivel local dentro de su categoría.

El director de la Marina de Puerto Los Cabos, Brian Hopper, destacó que el Wahoo Classic forma parte de un serial de pesca dirigido tanto a la comunidad de La Playa como a pescadores de todo el municipio, resaltando su carácter incluyente y comunitario.

El evento contó con la participación del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), a través de su director en Baja California Sur, Martín Inzunza Tamayo, quien reiteró el compromiso institucional de impulsar la pesca deportiva como una actividad estratégica para el desarrollo turístico y económico del estado.

Asimismo, estuvieron presentes Antonio Aripez, coordinador del Serial de Pesca de Orilla en la entidad; David Navarro, organizador del torneo; Luis Ramón Cárdenas, coordinador de FONMAR Los Cabos; y Donna, titular de la Oficina de Enlace Turístico de La Paz en Los Cabos, quienes coincidieron en la importancia de este tipo de competencias para promover el deporte, la convivencia social y la proyección internacional de Los Cabos como destino de pesca deportiva.

Premiación oficial

En un ambiente de entusiasmo y sana competencia, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Wahoo Classic Internacional 2026, donde se reconoció a los equipos ganadores en las distintas categorías.

Categoría Wahoo

Primer lugar: Equipo #27 “Los Presionados”, con un ejemplar de 42.32 libras

Equipo #27 “Los Presionados”, con un ejemplar de Segundo lugar: Equipo #13 “La Fortuna”, con un ejemplar de 24.73 libras

Equipo #13 “La Fortuna”, con un ejemplar de Tercer lugar: Equipo #16 “Como Sea”, con un ejemplar de 18.56 libras

Pollas Doradas

Dorado de 100 y 200: Equipo #18 “Guluarte Fleet”

Equipo #18 “Guluarte Fleet” Dorado de 300 y 500: Equipo #28 “El Burro”

Con una amplia participación y resultados positivos, el Wahoo Classic Internacional 2026 reafirmó su relevancia dentro del calendario de pesca deportiva en Baja California Sur, contribuyendo al posicionamiento de Los Cabos como un destino de primer nivel para esta disciplina.

