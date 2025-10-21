Concluyen tres días de arte y cultura en plaza pública León Cota Collins

Con gran participación ciudadana, concluyeron las jornadas de arte y cultura organizadas por el Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA), en el marco de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025.

Durante tres días, la plaza pública León Cota Collins fue escenario de presentaciones musicales, danza folclórica y teatro , fortaleciendo la identidad cultural del municipio.

El público disfrutó de una amplia oferta artística que reunió a talentos locales y regionales. Esta actividad reafirma el compromiso del XV Ayuntamiento de Los Cabos con la promoción de la cultura y la preservación de las tradiciones.

Familias y visitantes convivieron en un ambiente lleno de color, ritmo y expresión, donde la plaza se convirtió en un punto de encuentro de alegría y arte.

El coordinador de la Casa de la Cultura “Profa.Trasviña de Ceseña”, Héctor Luis Guerrero Santiesteban, destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta del público. Ver a las familias disfrutar de la música, la danza y el teatro nos confirma que la cultura y la tradición son un vínculo fundamental en nuestra comunidad”, mencionó.

Asimismo, agradeció al alcalde Christian Agúndez Gómez ya la delegada municipal Karina de la O Uribe por el respaldo para la realización del programa. Reiteró el compromiso del ICA de continuar impulsando actividades culturales que promuevan la identidad y el orgullo de Los Cabos.