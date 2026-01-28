Invitan a concurso de sillas de montar vaqueras en Santiago

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, anunció la apertura de la convocatoria para el concurso anual de elaboración de implementos regionales. Este certamen busca reconocer el talento de los artesanos locales y fomentar la preservación de las costumbres sudcalifornianas que dan identidad a la zona rural del municipio.

El enfoque principal de esta edición será la fabricación de sillas de montar, una pieza fundamental de la cultura vaquera de la península. Los participantes deberán presentar obras originales que demuestren maestría en el trabajo del cuero y el diseño tradicional, elementos que han pasado de generación en generación. Se premiará a los primeros tres lugares con montos de cinco, tres y dos mil pesos respectivamente.

Para participar en este concurso, los artesanos interesados deben residir en las comunidades rurales del municipio y registrar sus piezas antes de la fecha límite establecida por las autoridades. El jurado calificará la calidad del material, la técnica de costura y la funcionalidad de las sillas de montar, otorgando premios económicos a los primeros lugares para incentivar la economía de los productores locales.

Contexto y tradición de la talabartería en Los Cabos

La talabartería ha sido una actividad económica y cultural de suma importancia en Baja California Sur. La creación de sillas de montar no es solo un oficio, sino un arte que refleja la adaptación del hombre al entorno árido de la región. Estadísticas municipales indican que más de 200 familias en las delegaciones de Santiago, Miraflores y La Ribera dependen indirectamente de la producción de artículos de piel y cuero.

En años anteriores, este concurso ha servido como escaparate para que los artesanos de Los Cabos logren comercializar sus productos con turistas nacionales y extranjeros, quienes valoran la autenticidad de las piezas. Este tipo de iniciativas forman parte del plan de desarrollo municipal para fortalecer la identidad regional frente al crecimiento urbano acelerado.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de las próximas festividades locales, donde las piezas ganadoras serán exhibidas al público general para resaltar la importancia histórica de la vida en el rancho.

