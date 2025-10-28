Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 27 de Octubre, 2025
Internacional

El verdadero origen del Conde Drácula en Halloween

Durante temporada de Halloween resurge la historia de Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia que inspiró a Bram Stoker a escribir Drácula
Adolfo Torres
27 octubre, 2025
Halloween: El verdadero origen del Conde Drácula

Imagen generada con gemini

Cada año, cuando llega Halloween, resurgen las leyendas de terror más icónicas de la literatura y el cine. Entre ellas, una figura domina la imaginación colectiva: el Conde Drácula, símbolo inmortal del vampirismo y la oscuridad. Aunque muchos lo asocian con lo sobrenatural, su origen se encuentra en un personaje histórico real: Vlad el Empalador.

El temido príncipe Vlad Tepes, gobernante del siglo XV en la región de Valaquia, fue conocido por su crueldad extrema y su implacable defensa del territorio frente a los otomanos. Su apodo, “el Empalador”, proviene del método de ejecución que utilizaba contra sus enemigos, una práctica que lo convirtió en una figura temida y, a la vez, venerada.

Según registros históricos, Vlad Tepes ejecutó a decenas de miles de personas, tanto adversarios como súbditos. Pese a ello, en Rumania se le recuerda como un héroe nacional por su lucha por la independencia frente al Imperio Otomano y las amenazas del reino de Hungría.

El escritor Bram Stoker, fascinado por las leyendas de Europa del Este, utilizó el nombre y la reputación sangrienta de Vlad para construir al vampiro más famoso de todos los tiempos. Aunque nunca viajó a Rumania, Stoker documentó minuciosamente las crónicas del príncipe y transformó la brutalidad del gobernante en el misticismo del Conde Drácula.

Durante Halloween, la figura del Conde Drácula vuelve a los disfraces, películas y relatos góticos. Sin embargo, pocos recuerdan que el nombre “Draculea” proviene del título de su padre, Vlad II, miembro de la Orden del Dragón, una organización cristiana dedicada a combatir la expansión otomana. El término significa literalmente “hijo del dragón”, lo que añadiría un matiz oscuro y simbólico al personaje literario.

En la novela publicada en 1897, Stoker no pretendía escribir una biografía de Vlad, sino reinterpretar su legado a través de la fantasía. Aunque algunos críticos sostienen que el autor insinuó una conexión directa entre el vampiro y el príncipe de Valaquia, el Conde Drácula de la ficción es una representación simbólica del miedo, la inmortalidad y el poder prohibido.

Las leyendas medievales sobre Vlad fueron transmitidas durante siglos, alimentando la imagen de un monarca despiadado que empalaba a sus enemigos en las puertas de sus fortalezas. Esa reputación sombría fue el punto de partida que permitió a Bram Stoker fusionar la historia y el mito.

Hoy, a más de cinco siglos de la muerte de Vlad el Empalador, su nombre sigue resonando cada Halloween, recordando que los monstruos más aterradores, a veces, nacen de la historia real.

Así, la conexión entre Draculea y el vampiro de la literatura permanece viva, envuelta en misterio y sangre, mientras las sombras del pasado vuelven a levantarse cada noche del 31 de octubre.

 

