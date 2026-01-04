Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 4 de Enero, 2026
HomeSeguridadCondenan a 15 años de prisión a sujeto por pedofilia y trata de personas en BCS
Seguridad

Condenan a 15 años de prisión a sujeto por pedofilia y trata de personas en BCS

Un juez impuso 15 años de prisión a Jesús “N” en Baja California Sur por almacenar, intercambiar y compartir imágenes sexuales de menores
4 enero, 2026
0
19
fgr-condena-pedofilia-bcs

Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra un hombre identificado como Jesús “N”, por los delitos de pedofilia y trata de personas en Baja California Sur.

La investigación inició en diciembre de 2022, luego de que la Policía Estatal Cibernética detectó conversaciones y material con contenido sexual de menores de edad, presuntamente intercambiado a través de plataformas digitales.

Tras integrar la carpeta de investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del imputado. Durante el proceso, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron su responsabilidad.

Un juez federal dictó la condena por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenar, intercambiar y compartir imágenes sexuales de menores, y ordenó además la eliminación del material digital relacionado con el caso para evitar su difusión.

La FGR reiteró que continuará fortaleciendo las acciones contra los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos cometidos mediante medios digitales.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBCSFGRSentencia
Articulo anterior

Con saludo de Año Nuevo, Maduro llega a oficinas de la DEA ...

Siguiente articulo

Confirman asesinato de Adrián Corona, empresario tequilero de Jalisco