Condenan a 15 años de prisión a sujeto por pedofilia y trata de personas en BCS

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra un hombre identificado como Jesús “N”, por los delitos de pedofilia y trata de personas en Baja California Sur.

La investigación inició en diciembre de 2022, luego de que la Policía Estatal Cibernética detectó conversaciones y material con contenido sexual de menores de edad, presuntamente intercambiado a través de plataformas digitales.

Tras integrar la carpeta de investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del imputado. Durante el proceso, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron su responsabilidad.

Un juez federal dictó la condena por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenar, intercambiar y compartir imágenes sexuales de menores, y ordenó además la eliminación del material digital relacionado con el caso para evitar su difusión.

La FGR reiteró que continuará fortaleciendo las acciones contra los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos cometidos mediante medios digitales.

